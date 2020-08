Fue una intoxicación lo que provocó la muerte de dos caballos en el parque de los Colomos y afectaciones a once más, precisa la Unidad de Protección Animal Guadalajara, que se encargó de atender a los equinos

Aparentemente ante la pandemia y al no poder trabajar para comprar alimento, el dueño de los caballos aceptó pasto recién cortado del club Atlas Chapalita, pero que venía rociado con pesticida, lo que provocó el envenenamiento de dos caballos y daños a once más.

La Unidad de Protección Animal Guadalajara atiende ya a los otros equinos del Parque de los Colomos y se investiga también porque muchos están flacos y desnutridos. (Por José Luis Jiménez Castro)