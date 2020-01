Tras la revisión de los videos de video vigilancia interna del Reclusorio Sur, se confirma que en la fuga de reos de ayer participaron varios custodios, así lo informa la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez.

“Esta información que hacemos de su conocimiento muestra que hubo colusión de diversos custodios del segundo turno del Reclusorio Sur, los cuales se encuentran sujetos ya a investigación en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno ha pedido que en las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, porque en nuestro gobierno no hay pactos, ni compromisos mafiosos y no se tolera la corrupción”.

Explicó que la evasión ocurrió a las 5:50 horas, pero no fue sino hasta las 8 de la mañana cuando se enteraron las autoridades penitenciarias y que se fugaron a bordo de un vehículo de traslado de reos. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)