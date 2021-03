Por un desfalco millonario en perjuicio de la Comisión Estatal del Agua la ex Directora de Planeación Estratégica de esa dependencia fue vinculada a proceso.

Se trata de Linda “N”, a quien se le imputa el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

De acuerdo co la carpeta de investigación integrada por la fiscalía anti corrupción de Jalisco Linda “N”, el ex Director Salvador “N”, dos ex funcionarios más y el representante de la empresa BPS y asociados, recuperaron 13.5 millones de pesos por concepto de saldo vencido del impuesto sobre la renta, sin embargo el dinero nunca ingresó a las arcas de la Comisión Estatal del Agua.

Linda “N” ya había sido procesada por este delito, sin embargo promovió un amparo y aunque el proceso debió reponerse una juez nuevamente la vinculó a proceso.

Como medida cautelar Linda “N” deberá estar acudiendo a los juzgados para firmar de forma periódica. (Por José Luis Escamilla)