Durante la visita que realizó el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez a Casa Jalisco para la firma de un convenio, afuera una mujer lo esperaba desesperada portando dos cartulinas, era Edith Chapa, quien buscaba la forma de exponerle su problema al funcionario.

Edith tiene perdidos 800 mil pesos que pagó directo en ventanilla en la delegación del Infonavit en Jalisco para liquidar su crédito, pero no aparecieron en su cuenta y le dieron cita hasta julio de este año para ver su caso.

“El Infonavit me dice que el pago no les es reflejado, este que no encuentran mi pago y que por consiguiente no me pueden dar una cancelación de hipoteca y por ende mi patrón me tiene que seguir descontando durante el proceso en que se resuelve la operación”.

Edith no pudo hablar con el director del Infonavit, porque se fue rápidamente y apenas y la vió desde dentro de su camioneta. (Por Claudia Manuela Pérez)