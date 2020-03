Con lágrimas en el rostro y un cubrebocas desgastado, la señora María Adela llegó este medio día a palacio de gobierno solicitando ayuda, lleva 15 días con su lavandería y planchaduría cerrado debido a que, por la cuarentena, ya ni las moscas se paran.

“Ya llegaba muy poca genta y ahora ya nada llega porque todos tienen miedo de que se contagien / ¿Desde cuándo cerró usted su planchaduría? / hace 15 días y es que ya no me llega nada de gente… (inaudible) de enero para acá como dos o tres me llegaban y ahora ya nada de gente / ¿De eso se mantiene usted? / De eso me mantengo yo”.

María vive en la colonia Los Ciruelos de Tlajomulco, lleva ya un mes de no pagar la renta, tampoco ha pagado la luz de su negocio y carece de agua para, por lo menos, lavarse las manos como medida sanitaria. (Por José Luis Jiménez Castro)