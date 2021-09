Una mujer clama por ayuda para recuperar a su hijo de dos años que le fue arrebatado, a su parecer, de una forma arbitraria.

Anahí Galindo Navarro se separó de su pareja Isidro Ramírez hace más de un año por episodios severos de violencia, que incluso llevaron a que el Centro de Justicia para las Mujeres emitiera varias órdenes para que el hombre no pudiera acercarse a Anahí.

Un juzgado familiar resolvió que el hijo de ambos permaneciera con ella, pero de forma extraña ayer otro juez determinó que el niño fuera llevado por su padre.

“De una manera muy curiosa antier dan esta nueva solicitud donde piden la convivencia con el niño y en menos de 24 horas ya me lo estaban arrebatando. Llegaron sin una orden porque ellos traían solo un aviso, un requerimiento para que yo facilitara la convivencia con el niño y ellos ejecutaron”.

Anahí reprocha que aunque su ex pareja fue catalogado como violento, al punto de que le fueran emitidas órdenes de restricción, un juez le hubiera permitido llevarse al hijo de ambos.

Ahora la mujer teme que su ex pareja cumpla su amenaza de llevárselo al extranjero. (Por José Luis Escamilla)