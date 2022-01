El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que no cederá a chantajes ante la huelga de hambre que una trabajadora ambulante realiza afuera de la presidencia municipal de Guadalajara porque su puesto de alimentos fue retirado del cruce de Prisciliano Sánchez y Corona. A decir del alcalde, el puesto invadía espacio público y rampas para personas con discapacidad:

“Y no podemos permitir este tipo de situaciones. Le estamos dando más de 10 opciones para que se pueda reubicar, pero no quiere aceptar ninguna más que donde invade el espacio público”.

El presidente señaló que aquellos organismos dedicados a la defensa del espacio público también levanten la voz por la invasión que dijo hacia este comerciante en el cruce de Prisciliano Sánchez y Corona.

Señaló que todos los comerciantes que estén invadiendo el espacio público del Centro Histórico también serán retirados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)