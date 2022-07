Luz Raquel “N”, activista y madre de familia quien el pasado fin de semana fue agredida por su ex pareja sentimental en la colonia Arcos de Zapopan, falleció en el Hospital Civil por las quemaduras que sufrió en el 90 por ciento su cuerpo.

El incidente ha generado indignación porque la activista denunció desde hace meses amenazas por parte de su expareja, pero no recibió protección y se quedó a la espera de uno de los llamados dispositivos “pulsos de vida”.

Luz Raquel, promotora del cuidado de personas con discapacidad, documentó que las paredes del edificio donde vivía fueron grafiteadas con amenazas y que su agresor le roció cloro industrial, lesionándola en un seno.

La mujer fue rociada con alcohol el sábado por la noche en un parque de las calles Arco Tácito y Arco Constantino y después le prendieron fuego.

Además de su expareja, se investiga la probable participación de otras personas.

Luz Raquel fue trasladada de emergencia a la Cruz Verde Zapopan Norte y de ahí remitida al Hospital Civil Viejo donde falleció.

No se ha informado sobre la captura del responsable de este ataque. (Por Héctor Escamilla Ramírez)