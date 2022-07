Los estereotipos de género y raciales se convirtieron en retos que tuvo que afrontar Katya Echazarreta para cumplir su sueño de colaborar para la NASA. Esta mañana el Congreso del Estado rindió homenaje a la ingeniera electrónica y científica quien se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio.

En un discurso donde reiteró la relevancia de que las mujeres no desistan en empoderarse y sigan adelante a pesar de las adversidades, Echazarreta mencionó que muchos hombres aún no se percatan que el piso no es parejo para las mujeres en muchas áreas de la vida cotidiana.

“Y la realidad es que lo más difícil que he vivido durante toda mi carrera ha sido algo que no puedo controlar: soy mujer, soy latina, quería ser ingeniera y quería ir al espacio. Y desafortunadamente para muchas personas todavía no ven esas metas y esos sueños como algo para mujeres”.

La científica platicó su experiencia en el espacio y emitió un mensaje importante sobre el cuidado del planeta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)