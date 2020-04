No fueron policías viales de la Secretaría de Seguridad sino de la Secretaría de Transporte quienes infraccionaron a cuando menos tres choferes de transporte público porque no portaban cubre bocas.

El Director General de Transporte Público, Isaías Ramírez Ortíz, acepta que los elementos que aplicaron las multas se equivocaron al agregar en el folio el tema del cubrebocas, que no es sancionable, cuando inicialmente la infracción era porque los choferes no habían sanitizado sus camiones como lo marca la norma técnica.

“Desde que empezó la pandemia estamos revisando y haciendo operativos en torno a la higiene de las unidades que viene contemplado en la ley, en el reglamento y en la norma técnica. Estas sanciones si fueron aplicadas, fueron aplicadas nada más tres, está bien aplicada la sanción, solo lo que llamó la atención es el tema que dice cubre bocas”

El Director de Transporte Público indicó que los policías viales apercibirán a los choferes para que usen el cubre bocas porque finalmente es en su beneficio, sin embargo por este motivo en particular no hay infracciones. (Por José Luis Escamilla)