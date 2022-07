Con el BusBici de Hidalgo, las vueltas a la derecha serán uno de los puntos más sensibles para los automovilistas porque se harán desde un segundo carril, explica el director de Movilidad de Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín

“Entonces, en el corredor si hay una semaforización en rojo no estará permitida en ese momento la vuelta continua a la derecha, pero si hay luz verde o si es una calle secundaria no semaforizada, donde el vehículo puede dar vuelta a la derecha, se permitirá obviamente el acceso a cruzar el carril, pero ahí el automovilista tiene que detenerse en el segundo carril, ver que no venga ninguna unidad del transporte público, un usuario de la movilidad activa. En el caso de que sí los vea, darles el paso y posteriormente realizar su movimiento”.

Y es que el carril de la extrema derecha de BusBici será solo para el transporte y las bicicletas.

Soto Morfín advierte que las multas para quienes circulen por el carril exclusivo del BusBici fluctúan entre los 14 mil y 20 mil pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)