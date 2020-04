El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, reconoce que existe confusión entre los negocios considerados no esenciales que establece la emergencia sanitaria del Gobierno Federal anunciada el lunes.

El presidente municipal indica que para socializar la medida que ordena el cierre de este tipo de comercios hasta el 30 de abril, el municipio no aplicará multas durante viernes, sábado y domingo, pero de continuar abiertos al lunes, serán clausurados:

“De aquí al domingo lo que estamos haciendo en esas actividades no prioritarias es visitarlos y explicarles por qué no pueden funcionar. A partir del lunes, si ellos siguen funcionando, clausura y multa”. (Por Gricelda Torres Zambrano)