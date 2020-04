Los municipios metropolitanos comenzaron a aplicar las nuevas medidas para evitar la propagación del Covid-19 en la ciudad.

En el Ayuntamiento de Guadalajara no han habido arrestos ni clausuras a negocios no esenciales, sólo el reparto de 55 mil cubrebocas.

Zapopan tiene el objetivo de repartir 100 mil cubrebocas en todo el municipio mientras que durante el fin de semana clausuró más de treinta negocios por no respetar las medidas sanitarias.

Tlaquepaque sumó a los elementos de Protección Civil y de Inspección y Vigilancia para supervisar que ciudadanos cumplan con las nuevas medidas sanitarias.

Finalmente, autoridades tonaltecas realizaron las clausuras simbólicas de las plazas publicas del municipio, como manera de exhortar a la población a que no utilice estos espacios.

Por cierto, sólo el 80 por ciento de usuarios del transporte urbano, incluyendo al Tren Ligero, utilizaron este lunes su cubrebocas para viajar.