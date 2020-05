Los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco no seguirán la estrategia de Zapopan, luego que el alcalde Pablo Lemus informó que el 1 de junio se permitirá en la ex villa maicera la reactivación a negocios que no se les haya entregado el distintivo, pero cuenten con la carta compromiso oficial que certifica que tienen las medidas sanitarias.

Guadalajara informó que intensificará esfuerzos este fin de semana para terminar de pegar las seis mil calcomanías faltantes en el municipio, pero se acatará la normatividad estatal. Tonalá también incrementará las brigadas para cumplir con la colocación de distintivos.

San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco señalaron que ellos se mantendrán conforme a la estrategia inicial anunciada hace dos semanas por el Ejecutivo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)