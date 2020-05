Ante la intención que tenían hasta el día de ayer Encarnación de Díaz, Magdalena y Jalostotitlán de levantar de manera anticipada la cuarentena, el Subsecretario del Interior del Gobierno del Estado, Manuel Romo, indica que todos los municipios, sin excepción, deberán continuar con las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus

“Esas medidas no pueden suspenderse, tampoco pueden ser modificadas, que no pueden ser interrumpidas, mientras no exista una autorización formal por parte de las autoridades sanitarias en este caso federales y estatales”

Tras emitir un acuerdo sobre los lineamientos de la emergencia, Manuel Romo aclara que no ha habido necesidad de hablar de sanciones, porque los municipios son conscientes de la importancia de cumplir con las medidas sanitarias sobre todo en los niveles más críticos de la fase 3. (Por Gricelda Torres Zambrano / Foto: Youtube La Chona Jal. Encarnación de Diaz)