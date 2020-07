Luego de las imágenes de aglomeraciones en Puerto Vallarta y Tapalpa, el Gobierno del Estado acordó con los municipios turísticos aplicar, con todo el rigor, los protocolos acordados debido a la pandemia de Covid-19, así lo informó luego de una reunión con alcaldes, el gobernador, Enrique Alfaro.

“Que los hoteles no pueden funcionar hasta el 25 por ciento de su capacidad con áreas comunes y eso va a incluir el tema de cabañas y otro tipo de alojamientos de municipios turísticos. Segundo que los restaurantes no pueden operar más que al 50 por ciento de su capacidad, respetando la distancia que está establecida en los protocolos. Significa que en el espacio público no se puede andar sin cubrebocas, que es obligatorio el uso de cubreboca y quien no lo traiga será objeto de una sanción administrativa”.

Advirtió que no pueden operar los bares y no se permitirá que se disfracen de restaurantes. (Por Claudia Manuela Pérez)