Una pareja de Ixtlahuacán de los Membrillos denuncia que elementos de la Fiscalía y del DIF Jalisco les despojaron la custodia de su hija de nueve meses para entregarla a unos familiares lejanos. El presunto despojo se consumó desde septiembre pasado y este miércoles fueron notificados que la niña falleció en la Cruz Verde Tonalá, por causas que desconocen, porque las autoridades no se los han querido explicar.

La niña Arely “N” presentaba problemas de salud desde nacimiento y durante una estancia en el Hospital Civil, se la quitaron a sus papás con el argumento que presentaba bajo peso. Tras su alta del nosocomio, la menor quedó a resguardo de un primo de la madre, quien permitía a los papás verla sólo 45 minutos los viernes. Ayer les llamaron para avisar que la niña murió. Habla la madre, Mirna Zamora.

“No me han dicho nada de hecho, no se nada de mi niña, no me dejaron verla y es que fui a la Cruz Verde, no me dejaron ver la niña. No firme ningún documento, ningún documento firmado, ni para que me quitaran a mi niña, yo no autorice que le dieran a la niña, la custodia a ellos, no les firmé nada”.

La familia acudió anoche a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)