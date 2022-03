La Universidad de Guadalajara construirá el Museo Ambiental con, sin o a pesar de Enrique Alfaro, reiteró este jueves el rector general, Ricardo Villanueva, luego de que ayer la Corte rechazara la controversia constitucional por los 140 millones de pesos que ya estaban asignados y aprobados para esta obra.

“El Museo de Ciencias Ambientales es parte de esos negocios sí. De esos negocios de ciudad, de esos negocios que dan orgullo, de esos negocios que forman gente, de esos negocios que va a cuidar el medio ambiente, de esos negocios que van a atraer turismo, de esos negocios que van a hacer una preparatoria, donde van a poder dar clases. De esos negocios donde el M&T va a instalar el laboratorio de Ciencias de la Ciudad. Si a esos negocios se refiere el gobernador sí, y lo que él está haciendo es frenar una de las obras más importantes de Jalisco por un capricho y por un berrinche que todavía yo no entiendo. Pero no importa, a lo mejor esos 140 millones no me toca verlos a mi, pero esta universidad los va a ver y ese museo se va a construir con, sin o a pesar de Enrique Alfaro”. (Por Gricelda Torres Zambrano)