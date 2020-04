A la par de la manifestación de operadores de transporte de pasajeros en Palacio de Gobierno, al recinto del Ejecutivo arribó una segunda protesta, pero de músicos de orquestas y bares, quienes desde marzo no han podido trabajar y también demandan apoyos del Gobierno del Estado.

Coinciden con los operadores de camiones que las plataformas implementadas para poderse allegar de créditos no son funcionales. Habla, Jorge López, músico de profesión.

“Ya no tenemos dinero, ya se acabó la despensa, ya no hay nada. Aquí traigo la captura, me mandaron una clave, pero no nos han mandado respuesta, no nos han mandado absolutamente nada”.

Si bien la protesta de los músicos fue alegre y cantando cumbias, por momentos hubo tensión porque los choferes de autobuses que se manifestaban a unos metros pensaron que eran enviados del Gobierno del Estado para reventarles su protesta. Al final ambas manifestaciones cohabitaron. (Por Héctor Escamilla Ramírez)