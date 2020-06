El municipio de Tonalá ha entregado 400 de los mil 100 distintivos que fueron tramitados por comerciantes del municipio para reabrir sus puertas durante la Fase Cero, informa el alcalde, Juan Antonio González Mora.

Contrario a otros municipios, en Tonalá los negocios que no tengan la calcomía no puedan operar, no obstante, tampoco ha sancionado a los establecimientos que levantaron la cortina desde el lunes y que no cuentan con la acreditación oficial.

“Tienen necesariamente que tener la calcomamía, el día de ayer logicamente detectamos que hay muchos negocios que con la desesperación abrieron, estamos apercibiendo, dentro de ese apercibimiento aprovechamos para agiliar el trámite de la carta compromiso, revisar las medidas de prevención”

Sobre las quejas de comerciantes por un trato desigual, toda vez que los tianguis del municipio han operado de manera regular, el alcalde justificó que mantener control es díficil por la falta de personal y porque los vendedores que se levantan se vuelven instalar con el paso de las horas. (Por Mireya Blanco)