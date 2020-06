El Morelia confirmó mediante un comunicado que inicio los trámites ante la Federación y la Liga MX para cambiar su sede a Mazatlán, Sinaloa.

El director general de la franquicia, Mauricio Lanz, en entrevista con TvAzteca dijo entender el malestar de la afición de Morelia pero asegura que es lo que mas le convenía a la empresa.

“Consideramos y consideró la empresa que la oportunidad de irnos a una plaza nueva, a una plaza que tiene una infraestructura de primer mundo, pero bueno volviendo a lo de Morelia, sí es un tema complicado entendemos el sentir de la afición, Morelia se queda en Morelia, el nombre los trofeos la afición se queda entendemos su sentimiento, pero bueno nosotros tenemos que ver para adelante, la decisiones no son fáciles, la decisiones no a todos gustan”.

Indicó que el equipo se llamará Mazatlán futbol Club y que aunque hay varios candidatos, Francisco Palencia lleva la delantera para convertirse en técnico del equipo.

Por su parte, el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, festejó la noticia con un tuit en el que menciona: “Construimos un gran estadio y hoy se confirma la llegada de un gran equipo” aseguró el mandatario que se firmará un comodato de no menos de 5 años con la empresa dueña del equipo.

Inclusive en el transcurso de este martes arribaron ya a Mazatlán los trailers de la mundanza con todo el equipamiento que utilizaba el equipo Monarcas en Morelia.

Ya solo falta el visto bueno de la Asamblea General de la Liga MX para que el cambio de sede quede consumado.