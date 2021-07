El mexicano Ignacio Ambriz fue presentado como nuevo entrenador del Huesca, con lo que cumplirá su sueño de dirigir en España y dice que llega muy ilusionado, sin importar que sea la segunda división.

“La verdad feliz, feliz de estar aquí se cumple un sueño importante para mi, como segunda división? pero no saben que esta catalogada entre las síes primeras ligas del futbol mundial, entonces eso me habla que va ser una exigencia muy fuerte y como tienes un torneo muy largo demasiado largo donde hay que saber como por ahí decimos no? hay que saber llegar al final”.

Indicó Ambriz que prefirió dejar el confort de dirigir en México para probar suerte en el futbol europeo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)