La mayoría de los actores en México sueñan con poder tener la oportunidad de trabajar en Hollywood, sin embargo, para Cassandra Sánchez Navarro, no es una prioridad y a pesar de haber nacido en Estados Unidos, prefiere continuar con proyectos en nuestro país:

“Yo nací en Estados Unidos, entonces podría irme a trabajar allá, a Nueva York al teatro o a Los Ángeles, pero, la verdad es que, México me está abriendo las puertas como nunca, yo ahorita tengo proyectos hasta septiembre del próximo año, entonces, la verdad es que yo no tengo planeado irme en ningún momento pronto, pero claro que sería un sueño trabajar en esas producciones masivas que vemos.”

Además, Cassandra Sánchez Navarro mencionó que, debido a la pandemia, la producción de la puesta en escena “Sugar” en la que ella participaba, decidió cancelar la obra, pero está en espera de poder iniciar grabaciones de una serie de televisión. (Por Katia Plascencia Muciño)