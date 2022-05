El Gobierno de la República interpondrá los recursos que sean necesarios para que no proceda la suspensión de la obra del Tramo Cinco del Tren Maya, decretada este lunes por un juez, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a acudir a otra instancia, o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra y vamos a poder cumplir. Sí, vamos a continuar con todo el procedimiento legal, sin ningún problema, y estamos seguros de que la obra va a continuar. Como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra ahora, vamos a reiniciar y a ganar tiempo”. (Por Arturo García Caudillo)