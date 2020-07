La cantante Nadia platicó con Notisistema sobre el concierto virtual que ofrecerá este 19 de julio con invitados como María del Sol.

“Vamos a tener un escenario virtual, vamos a tener también canciones de todos los gustos de las canciones que ustedes me han acompañado durante estos 18 años, nueve discos que he sacado, voy a estar interpretando diferentes géneros musicales porque Frenesí Online de eso se trata, de tener un frenesí en la música, entonces canciones pop, hay canciones ochenteras como La gata bajo la lluvia, Si no te hubieras ido, y también por supuesto que hay del regional mexicano. Invitados de lujo esta noche no se iban a quedar atrás”.

Nadia tuvo que suspender una gira llamada Frenesí, pero gracias a la tecnología mostrará este concepto musical en sus redes sociales. (Por Paco Morales)