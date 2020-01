El Nápoles no levanta en el fútbol italiano y este sábado sufrió su segunda derrota consecutiva al perder por uno a cero ante el Lazio en duelo de la jornada 19 de la serie A.

El técnico de los napolitanos, Gennaro Gattuso, volvió a demostrar la poca confianza que le tiene al delantero mexicano Hirving Lozano. No lo puso como titular y lo mandó al campo al minuto 91 por lo que solo alcanzó a jugar dos minutos.

En otro de los juegos de este sábado, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic apareció como titular con el Milán y se reencontró con el gol al enviar el balón al fondo de la portería con un disparo cruzado para el dos por cero, con el que el Milán venció al Cagliari en la cancha del estadio de is Arenas. (Por Juan Carlos González)