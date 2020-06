Surgen más testimonios que dan cuenta del actuar que ayer tuvieron elementos de la Fiscalía para tratar de impedir que se realizara la manifestación en la calle 14.

Una joven que prefiere omitir su nombre denuncia que ella y sus cuatro acompañantes fueron interceptados calles antes de llegar a la Fiscalía.

Hombres armados les sometieron y exigieron sus pertenencias.

“Ya fue cuando nos empezaron a subir, a mí primero me empezaron a jalar del brazo y ya después me querían como cargar, pero sí me opuse un poco y empecé a gritar a las personas que estaban alrededor que si me podían ayudar, si podían tomar una foto porque eran demasiados y pues armados iba a ser muy difícil / ¿Nadie se involucró? / Nadie”.

Esta joven narra que a bordo de la camioneta sin placas la llevaron a un lugar a menos de cinco minutos de distancia donde había celdas y al menos una treintena de jóvenes más.

Más información en una hora. (Por José Luis Escamilla)