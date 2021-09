El regional mexicano logró que Natalia Jiménez y Joss Favela se unieran hace unos meses con una canción, pero el resultado fue tan bueno que quisieron hacer otro sencillo titulado “Mi Ego” que a una semana de su lanzamiento ya supera las 2 millones de reproducciones. Así compartió su alegría Joss Favela en rueda de prensa.

“Natalia Jiménez hizo un disco que se llama “México En Mi Corazón volumen 1”. Me habla y me invita a participar y le digo, me encanta la idea, quiero ser parte de esto, pero déjame escribir una canción. Me dice que sí, le mando “Mi Ego” y es una canción que le encanta, la grabamos y ahora es el primer sencillo de su disco que ya está disponible. Normalmente cuando hago música no la sigo escuchando, o sea mi música ya no la escucho tanto porque ya la escuché en el estudio mil veces, pero esta canción la sigo escuchando y me gusta bastante”.

Por cierto, Joss Favela, interpretará su canción “Tu adiós como tequila” en una versión especial para los Premios Billboard de la Música Latina que estará disponible después de su presentación este jueves 23 de septiembre. (Por Kevin Casillas)