La contingencia mundial por el Coronavirus, y una lesión, tienen a la esgrimista tapatía Nataly Michel, preocupada en su camino a Juegos Olímpicos. Vive en Italia, pero a raíz de un problema de menisco en la rodilla izquierda, volvió a México hace un mes, aunque ya no pudo retornar a Europa. Nataly dice que ojalá se puedan aplazar los juegos de Tokio 2020 para alcanzar a realizar selectivos y no que las federaciones decidan quién va.

“Yo creo que sería lo mejor, aplazarlos. Y así llevar en cuenta todas las clasificación, porque si la Federación eligiera le quitas mucha oportunidad a todo, y sería bastante trágico”.

Nataly dijo que al momento no han cerrado el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y las atletas de selecciones nacionales entrenan con normalidad, esto, pese a que este miércoles fue diagnosticada Mariana Arceo de Pentatlón con el Covit-19, de quien por cierto, desea se restablezca pronto: “Me enteré y me da mucha tristeza por ella, porque se estaba preparando a Juegos Olímpicos porque estaba calificado. Que tomen medidas para que se recupere pronto y que esto no le afecte en su futuro y aquí te das cuenta que cualquier persona se puede contagiar”. (Por Martín Navarro Vásquez)