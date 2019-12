El ex secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo desconocer alguna relación de la Segob durante su gestión con empresas vinculadas al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Pidió que las fallas administrativas en la triangulación de recursos entre empresas, gobierno y Genaro García Luna se analicen para no vetar a alguien “por ser determinada gente”.

Indicó que para él era prioridad entregar un país en paz, que tuviera un proceso electoral limpio.