Con un gol del novato Heriberto Jurado, Necaxa venció un gol por cero a los Gallos Blancos, al regresar la actividad después de los incidentes del sábado pasado en Querétaro. Así se puso en marcha la fecha 10 de la Liga MX y el partido se detuvo al minuto 62, para pedir por la paz en el mismo lapso de lo vivido en el Estadio La Corregidora entre las aficiones de Gallos y Atlas.

Al final del juego, el técnico de Querétaro Hernán Cristante dijo que el equipo está dolido y triste por todo lo que ha pasado.

“El futbol no vale una vida. El futbol que es un deporte tan bonito y como dijo Diego ‘la pelota no se mancha’, nosotros no tenemos que mancharla. El futbol no vale que alguien pierda una vida, perder un ojo o agarrarse a golpes. Es enojo dentro de la cancha. Sé que es pasional, pero en momentos complicados creo que todos debemos tratar de usar más la cabeza, más el corazón y menos el hígado”.

(Por Martín Navarro Vásquez/FotoRayos)