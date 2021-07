Ante la tercera oleada de Covid-19 y la presencia de la variante Delta, se debería pedir prueba negativa a quienes ingresan al país, considera el epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso al insistir en reforzar la vacunación y completar los esquemas:

“Desafortunadamente en México no pedimos absolutamente ningún tipo de prueba a los viajeros que están llegando a nuestro país, entonces no tenemos ningún control sobre el ingresos de casos al país. Entonces, esto es una situación desafortunada que las autoridades no han querido corregir”.

Indica que aún cuando no hay nuevas restricciones, es necesario para tener un mayor control, sobre todo en los centros turísticos como Puerto Vallarta.

En Jalisco, la variante delta se confirmó en una persona de la India que arribó a Zapopan el 18 de abril. Se espera que en tres semanas sea la predominante en el país. (Por Gricelda Torres Zambrano)