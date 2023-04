Luego de resolver el tema de las centrales de transferencia de basura, razón por la cual se construyen las que se ubicarán en el oriente de la ciudad, en Tonalá, y la zona sur en Tlajomulco, el alcalde tonalteca Sergio Chávez, afirmó que ya es urgente resolver el tema del sitio de disposición final de los residuos, que deberá ser una decisión que se debe tomar de manera metropolitana.

“Donde el reto es donde vamos a lanzar la basura como disposición final de toda la zona metropolitana, Picachos no aguanta ya mucho, con lanzarle, tenemos que construirlo otro o ampliarlo no sé, son temas muy delicados que los técnicos son los que deben de definir una postura”.

El edil adelantó que la próxima semana habrá reuniones con la Junta de Coordinación Metropolitana para tratar el tema. Expresó que la apuesta de Tonalá es que igual que Zapopan, sea el municipio y no empresas particulares quienes se hagan cargo de los residuos sólidos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)