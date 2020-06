Porque no cumplía con ninguna de las medidas sanitarias básicas pese a tener conocimiento es que se clausuró la plaza comercial Centro Magno de avenida Vallarta. Si bien los negocios en el interior resultarán afectados por la medida, el alcalde Ismael del Toro, afirmó que se un tema de corresponsabilidad y si bien a sanción se aplica al centro comercial; los locatarios deberán llegar a un acuerdo con la administración de esta plaza para encontrar solución.

“Que no estaba cumpliendo con ningún protocolo de medidas sanitarias, creo que ese es un ejemplo de cómo no se pueden hacer la cosas para también en corredores comercial, en plazas que ya tienen oportunidad de apertura también poner el ejemplo de cómo sí”.

El presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, Aldo de Anda, señaló que ellos abogarán por los restaurantes dentro de la plaza que afectados por la clausura, que afirmó, son giros esenciales y que si estaban acatando las medidas sanitarias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)