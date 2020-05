La mayoría de giros no esenciales en el Centro de Guadalajara acataron la disposición de las autoridades estatales y no reabrieron este lunes. Comerciantes reconocieron que estaban esperanzados que finalmente podrían levantar las cortinas y seguir trabajando.

En un recorrido se apreció que apenas uno de cada 10 establecimientos no esenciales trabaja a pesar de no contar con el distintivo que los autoriza, mientras otros simplemente lo hacen a escondidas. La mayoría es renuente a hablar del tema por temor de ser sancionados. Se les cuestionó si ya habían realizado el trámite para el distintivo:

“No, porque nosotros estamos como ferretería, somos de los negocios esenciales que estaban abiertos antes del requisito -¿Van a hacer el trámite?- Sí”.

Algunas zonas visitadas fueron el corredor de electrónicas e instrumentos en López Cotilla, la zona de Juan Manuel e Independencia, el corredor comercial de Pedro Moreno y las calles aledañas a Plaza Universidad.

En varias de ellas había inspectores vigilando. (Por Héctor Escamilla Ramírez)