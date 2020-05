Los giros no esenciales que ya cuentan con su distintivo del Gobierno del Estado para reactivarse tienen la consigna de no abrir sus puerta hasta el 1 de junio.

En un recorrido por el Centro de Guadalajara, Mexicaltzingo, Providencia y Chapalita se detectaron que apenas tres negocios cuentan ya con esta calcomania.

En muchos casos el rombo de ocho centímetros no es visible a simple vista y se confunde con otros engomados en las puertas.

Un negocio de candiles de Federalismo e Hidalgo se encuentra cerrado, pero su dueño sanitiza y se alista para la próxima semana.

Afirma que a él le acusaron por una llamada telefónica cuándo irían las autoridades a entregarle su engomado; si no es por llamada les mandan un correo electrónico.

Cabe señalar que mientras los giros con distintivo permanecen cerrados, giros no escenciales, como las imprentas y papelerías de la calle Morelos o las Nueve Esquinas trabajan normalmente, aunque aplicando filtros sanitarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)