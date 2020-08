La reapertura de cines y casinos en Guadalajara no significa que la economía esté reactivada al cien por ciento, indica el jefe de Gabinete, Erick Tapia, al mencionar los negocios que deberán permanecer cerrados por la pandemia.

“Los bares no tienen permiso de abrir, centros de espectáculos no tienen permiso de abrir, centros nocturnos no tienen permiso, antros no tienen permiso, establecimientos para hacer conciertos no tienen permiso. Los salones de eventos sí tienen permiso para estar abriendo, siempre y cuando que no estén cerrados, que no estén entre cuatro paredes, que estén al aire libre. Esos son dos giros diferentes, unos sí pueden abrir, los otros no”.

Para la reapertura de casinos, dice Erick Tapia, se pensó en los dos mil empleos que dependen de la industria.

Zapopan no permitió que abrieran al menos durante agosto. (Por Gricelda Torres Zambrano)