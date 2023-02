El ex dirigente de la comisión de Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre, habló del llamado “Paquete de Reformas Estructurales” que anunciaron en la Federación Mexicana de Futbol y dijo que simplemente es lo mismo que se ha intentado en otros años, y que otra vez podría no tener resultados positivos para el balompié mexicano.

“Creo que son cosas que se tienen qué hacer, disminución de extranjeros, aunque se me hace broma quitar solo uno; el repechaje que es hasta obvio, el torneo largo, pero dos cortos, hasta ellos mismos creo que no se entienden. Yo veo que estamos siguiendo con lo mismo, y solo un tonto y un loco piensan que haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados”.

Néstor, quien ya estuvo como directivo en Chivas en dos ocasiones, señaló que esas propuestas anunciadas no provocarán un cambio y que sobre la creación de una comisión de dueños, “lo mejor hubiera sido que llegara gente de futbol”. (Por Martín Navarro Vásquez)