Aunque amaneció con menos nieve, el Nevado de Colima registró hoy una temperatura de dos grados bajo cero, señala el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán.

Recomienda a la población que planea visitar el Parque Nacional Nevado de Colima, que no se separe de las veredas y tenga precaución, pues hay más lodo que nieve:

“Entonces considerar esa parte, no se salgan de las veredas, no se salgan de los lugares donde hay personal de vigilancia y si quieren conocer algo pues este, sería mejorar preguntar antes de aventurarse a una situación a la que pasamos el día de ayer”.

Agrega que cinco jóvenes se extraviaron ayer en el Nevado por cuatro horas y aunque fueron encontrados a las once de la noche sanos y salvos, si presentaron signos de hipotermia y pudieron haber muerto. (Por Claudia Manuela Pérez, Foto: @PCJalisco)