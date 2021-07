Anoche Daniela junto con su familia rescataba sus cosas de su vivienda inundada tras la tormenta del sábado en la colonia Miramar de Zapopan cuando los ladrones hicieron de las suyas.

“¡Ya ni las tragedias respetan!”, lamenta Daniela.

Ayer vinieron a rescatar papeles y todo eso, mi hermanó dejó su motocicleta aquí, una de alta cilindrada, sin embargo cuando regresaron se las habían robado. Entonces, un atento llamado para que por favor pongan vigilancia. Si no hay una solución ahorita definitiva que pongan vigilancia, porque no se vale que nos hemos quedado sin nada, prácticamente, y todavía la gente viene a hacer rapiña”.

Daniela pudo rescatar a Lola, su coneja y a dos iguanas que tenían en la azotea, pero no la motocicleta de su hermana, calculada en unos 25 mil pesos. (Por José Luis Jiménez Castro)