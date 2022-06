Después de 40 años de trayectoria, el cantautor, Nicho Hinojosa, decide retirarse de los escenarios y esta noche se despedirá de Guadalajara con su presentación en el Teatro Galerías.

Sin embargo, el originario de Monterrey mencionó que continuará en la música, pero desde la producción y autoría de canciones.

“Sin anunciarla como gira de despedida porque no me gusta, que porque es gira de despedida vayan, quiero que vayan porque les gusta, nada más, y por supuesto que me voy a dedicar a la música igual, como siempre, haciendo las producciones, estando en los estudios de grabación, y pues eventos privados todavía le voy a continuar unos dos, tres años más”.

Además, la presentación de esta noche de Nicho Hinojosa será a beneficio de un chico llamado Axel Rocha, que necesita un trasplante de riñón. (Por Katia Plascencia Muciño /Foto: @nichohinojosa)