Puerto Vallarta no permitió ninguna fiesta multitudinaria de fin de año en la Playa de los Muertos, por lo que las fotografías que circulan en redes sociales son falsas, advierte el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña.

“Hay una versión corriendo de la Playa de Los Muertos en donde estaba atascadísima, llena, que la verdad no es cierto, son fotos antigüas. Estuvimos haciendo los recorridos. Sí hubo gente pero no como lo están señalando ahí, que son viejas fotos que quieren dar a conocer que no se tuvieron los cuidados necesarios en Puerto Vallarta”.

La vigilancia municipal impidió que se realizaran fiestas en el malecón, que cada fin de año reunen a por lo menos 30 mil personas (Por Gricelda Torres Zambrano)