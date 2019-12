La Policía de Bolivia negó cualquier hostigamiento a la Embajada de México en La Paz.

Sin embargo, pidió a las autoridades mexicanas entregar a ex ministros de Morales sobre los que pesan órdenes de aprehensión, acusados de graves delitos como terrorismo por el Gobierno interino de Bolivia.

Las declaraciones de la Policía de Bolivia se producen en medio de la tensión diplomática entre estos dos países por la presencia en la Embajada en La Paz de ex autoridades de la etapa de Evo Morales, a las que la Cancillería boliviana advirtió de que no dará salvoconductos para salir del país si tienen procesos judiciales.