El presidente del PRI Jalisco, Ramiro Hernández, negó que hayan solicitado a la coordinadora de su fracción en el Congreso local, Mariana Fernández, que deje su puesto en vísperas de las convocatorias y nombramientos de nueve magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

Mientras toma fuerza la versión de que la coordinadora priísta dejará esa silla, Hernández García afirmó que el partido apoya y respalda a la legisladora en temas como el Poder Judicial, transporte público y el manejo de las finanzas públicas del Estado.

“La dirigencia no le ha pedido, obviamente, ni lo haremos que en algún momento deje la coordinación”.

Hernández García aseveró que la dirigencia del partido no se ha sentado en las mesas de negociación para el nombramiento de magistrados, y dijo desconocer si otros personajes del tricolor, como el ex gobernador Aristóteles Sandoval y el ex secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, han acudido a las reuniones. (Por Mireya Blanco)