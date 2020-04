NIEGA EBRARD QUE ESTADOS UNIDOS DEPORTE MIGRANTES INFECTADOS

Es falso que el Gobierno de los Estados Unidos esté deportando hacia México a migrantes centroamericanos infectados de Coronavirus, asegura el canciller Marcelo Ebrard.

“Podría dar los datos de ayer: el 72 por ciento son mexicanos repatriados, no centroamericanos, eso equivale más o menos a 325. Hasta el día de hoy se hacen todas las diferentes tipos de filtros sanitarios con las normas que la Secretaría de Salud ha emitido. Solamente hemos encontrado uno que estaba en un albergue de la iglesia en Nuevo Laredo, y hemos estado trabajando muy cerca de la iglesia católica con sus diferentes redes, no de ahora, desde que empezó el Gobierno, y así lo seguiremos haciendo, y no, no se colocan a centroamericanos en medio de ningún lado al sur del país, eso no lo estamos haciendo”.

Explica que desde que apareció el Covid el flujo migratorio ha descendido drásticamente, y aclaró que Estados Unidos ha deportado a migrantes centroamericanos y se han dado casos de personas contagiadas, pero los regresos han sido por vía aérea sin pisar territorio mexicano. (Por Arturo García Caudillo)