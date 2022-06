Tras el primer día de pretemporada con el Pachuca, el mediocampista, Víctor el “Pocho” Guzmán, negó en instagram cualquier acercamiento con las Chivas.

“Yo estaba de vacaciones con mi esposa en Nueva York y pues a mi no me han comunicado ni me han dicho nada, no han hablado conmigo para nada, yo pertenezco a Pachuca hoy fue nuestro primer día de entrenamiento y yo entrené con el equipo todo normal, todo tranquilo, pues que les puedo decir que a mi no me han hablado absolutamente para nada, no he tenido acercamiento de nadie el jugador es el que menos se entera de las cosas hay veces que uno está de vacaciones o entrenando y el ultimo que se entera es el jugador”.

El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, le dijo a Fox, que Chivas no tiene con que comprar al “Pocho” y que se queda con los “Tuzos”.

“Guzmán no sale de Pachuca, no tiene Chivas para pagarle a Guzmán, Guzmán se queda en Pachuca”.

La semana pasada el director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, sin dar nombres, dijo que la afición podía esperar más refuerzos y muchos ya se habían ilusionado con el “Pocho” Guzmán.

(Por Manuel Trujillo Soriano)