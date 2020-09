Debido a que el financiamiento no comprobado que reportó ante el Instituto excedió el cinco por ciento del total, el Consejo General del INE negó, por mayoría de 7 votos contra 4, el registro como partido político nacional a la agrupación México Libre que encabeza el ex presidente Calderón. El consejero Ciro Murayama explicó que aunque no hay un criterio establecido en la Ley, sí debe existir certeza de legalidad.

“En mi opinión debemos adoptar por analogía el parámetro de la Constitución que señala que si se supera en cinco por ciento el tope de gastos de campaña una elección puede anularse. Aquí no es una campaña, pero es un proceso político, y si se documentó que hubo recursos no debidamente identificados por encima del cinco por ciento, mi criterio estricto es que no debe darse el registro”.

Por el contrario, el INE otorgó el registro a la organización Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, pese a que se detectó que en sus asambleas hubo participación de ministros de culto, lo cual va en contra del estado laico. (Por Arturo García Caudillo)