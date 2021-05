El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan, Juan José Frangie niega estar detrás de la amenaza enviada en una cabeza de cerdo al candidato de Futuro, Pedro Kumamoto.

Asegura que tiene una trayectoria que cuidar.

“Realmente yo veo lamentable los hechos que le sucedieron a él y a su partido. Lo que si no voy a permitir que en ningún momento él me achaque una situación de esas. Yo tengo una trayectoria de 14 años que empecé como empresario yo he estado en instituciones como la Coparmex, como la Cámara de Restaurantes, cono el Club Deportivo Guadalajara. Mi trayectoria es intachable”.

Lamentó la guerra sucia en este proceso electoral. (Por Claudia Manuela Pérez)