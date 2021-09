Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca le ha dado una orden al fiscal General de la República para actuar en contra de nadie.

“No es que el presidente dio la orden. Yo no le he dado una sola orden al fiscal, a Gertz Manero, ni una sola orden. Y además él como es un hombre con integridad y con carácter no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia. Yo le tengo confianza a la Fiscalía, y no creo que cometan ninguna injusticia. Alejandro Gertz es un hombre íntegro, yo le tengo confianza”.

Aseguró que no hay persecución política, ni hay venganzas y a nadie se le fabrican delitos. (Por Arturo García Caudillo)