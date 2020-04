Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, como circuló ayer en medios de comunicación, haya dado la orden a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del ex presidente Peña Nieto, no existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía, de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”.

Por otro lado, y ante los reclamos del gobernador de Michoacán, quien ayer se quejó del deficiente apoyo del Gobierno Federal para enfrentar la epidemia, López Obrador aseguró que no se va a enganchar porque ve tintes electorales en esos reclamos. (Por Arturo García Caudillo)